عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب حماة الوطن بأسوان يحتفل بفوز الرئيس السيسى بفترة ولاية جديدة

حماة الوطن بأسوان
حماة الوطن بأسوان يحتفل بفوز الرئيس السيسى

شارك حزب حماة الوطن بأسوان ، المواطنين الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المصرية، من خلال احتفالية لأعضاء أمانة الحزب فى حديقة السلام العامة بميدان المحطة بمدينة أسوان.

وشملت الاحتفالات التى حضرها، ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان، أغانى وطنية وكلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع، وأكد الحضور استمرار الدعم والتأييد للرئيس فى مسيرة الإنجازات التى تحققت.

 

بالأعلام والأناشيد الوطنية.. أهالي أسوان يحتفلون بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة

محافظ أسوان يكلف وحدة "حياة كريمة" ببحث مشكلات أهالي قرية أدندان

فوز السيسى

 حماة الوطن بأسوان يحتفل بفوز الرئيس السيسى 

وأكد ياسين عبد الصبور أن الشعب المصرى بأكمله يحتفل اليوم برئيسه الذى اختاره المصريين لإكمال المهمة والإنجاز الذى حققه منذ سنوات ويتواصل فى مختلف ربوع الجمهورية، موضحا أن نسبة مشاركة الشعب المصرى فى الانتخابات ونسبة فوز الرئيس تؤكد وعى المصريين بأهمية المرحلة الحالية التى نحتاج فيها رئيس حكيم وقادر مثل الرئيس السيسى.

 وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

 وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

 حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

 وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية .

 حماة الوطن بأسوان يحتفل بفوز الرئيس السيسى 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان السيسي اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بالأعلام والأناشيد الوطنية.. أهالي أسوان يحتفلون بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة

محافظ أسوان يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6%

محافظ أسوان: برنامج "أهل مصر" محاولة لتسخير قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم

تموين أسوان تحرر 556 مخالفة خلال ديسمبر الحالي| تفاصيل

توزيع 919 طن سكر بمنافذ مدن وقرى أسوان .. وتوفير كميات إضافية

بيت الشيكولاتة.. شاب أسوانى يستخدم دراسته لتنفيذ مشروع استثماري..تعرف على حكايته

رئيس جامعة أسوان يتفقد المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشرع ممشى أهل مصر

ترشيحاتنا

الأهلي عدو نفسه.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هزيمة الأحمر بالمونديال

جريمة حرب.. هيومن رايتس ووتش تتهم الاحتلال باستخدام التجويع كسلاح إبادة لغزة

بينهم دولة عربية .. أمريكا تعلن عملية مشتركة لحماية التجارة بالبحر الأحمر من 10 دول

حرب المخدرات.. تفاصيل الغارات الجوية الأردنية داخل سوريا

الأمم المتحدة: قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم على الصحفيين وعائلاتهم

من يفوز إذا استقال نتنياهو الآن؟.. صحيفة تكشف بديل جـ زار غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 100 جرار مزينة بأضواء عيد الميلاد تجوب مدينة بانبري البريطانية..صور

بعد القبض على محتكري البصل.. أسهل طريقة لطبخة بدون خضار

طبيب يكشف حقائق عن مخاطر البخور على الرئة

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

فيديو

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ