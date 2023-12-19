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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام: تقرير مفوضي الدولة بشأن استبعاد حسام المندوه استشاري.. ورحيلُه أقرب

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن تقرير هيئة مفوضي الدولة، أكد عدم صحة ترشح حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، في انتخابات نادي النادي بناءً على الدعوى المقدمة من كريم عادل المرشح السابق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "القرار ليس استبعاد بشكل نهائي، ولكن هو عبارة عن تقرير قائم على الأسس القانونية، وهو تقرير استشاري للمحكمة، وهو غير مُلزم لكن نسبة الأخذ به تتخطى 80%".

وأضاف: "يتم رفض التوصية حال عدم قيام التقرير على أسس غير قانونية، ولكن حال صحته يتم الأخذ به".

وقال: "حال تم الأخذ به وخروج حكم باستبعاد حسام المندوه، يتم بعده الطعن، وهذا الطعن لا يوقف التنفيذ، وبالتالي يتم استبعاده لحين الفصل في طعنه، وبنسبة كبيرة سيرحل عن مقعده".

واختتم: "حال استبعاد المندوه سيتم إجراء انتخابات على مقعد أمين صندوق النادي، وسيشغل المنصب بنسبة كبيرة، هو عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية".

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أمير هشام: تقرير مفوضي الدولة بشأن استبعاد حسام المندوه استشاري.. ورحيلُه أقرب

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