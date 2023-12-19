حكم دولي سابق: كهربا يستحق ركلة جزاء.. ومارسينياك فتى الفيفا المدلل

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن البولندي سيمون مارسينياك حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، لدي تحفظ عليه ولا أشعر تجاهه بالراحة النفسية.

وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل المدافع ضده، واندهشت من موقف حكام الفيديو".

وأضاف توفيق السيد: "ركلة جزاء مارسيلو صحيحة ولا شك فيها، وهو نجح في توريط بيرسي تاو بذكاء في الكرة وسقوطه، ولكن الكرة ليست أصعب من لعبة كهربا لاحتسابها لصالح المارد الأحمر".

واختتم الحكم الدولي السابق: "معيار احتساب الأخطاء عند مارسينياك مختلف في المباراة، وفقد شخصيته في المباراة وأرى أنه تعالى على المباراة وهناك أخطاء بالجملة في المباراة، ولا أرى أنه أفضل حكم بالعالم ولكنه هو ابن الفيفا المدلل".