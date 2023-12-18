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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم على الصحفيين وعائلاتهم

الصحفيين في غزة
الصحفيين في غزة

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة للصحفيين وعائلاتهم.

وأضاف المكتب حماية الصحفيين في بيان له وفقا لشبكة CNN، بأنه منذ هجوم 7 أكتوبر قُتل ما لا يقل عن 64 صحفياً فلسطينياً في غزة، بينهم 4 إسرائيليين و3 لبنانيين.

وأشار أن الصحفيين في كل العالم على اطلاع فوري بالفظائع التي يتعرض لها المدنيون في غزة، وتفانيهم يستحق الثناء، مضيفه: "لكن هذه العيون على الأرض تصبح مظلمة واحدة تلو الأخرى".

وأعرب مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء المزاعم المنتشرة بأن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام تلقوا مكالمات هاتفية تهديدية وترهيبية من أفراد الأمن الإسرائيليين.

وأضاف المكتب أن عمليات القتل والتهجير القسري للصحفيين أعاقت قدرتهم على تقديم التقارير على الأرض في غزة.

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