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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال يفتح النار على كولر بسبب أكرم توفيق

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أساء استخدام أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر في مباراة فلومينينسي البرازيلي في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية في السعودية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أكرم توفيق كان بعيداً عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة ورغم ذلك دفع به السويسري مارسيل كولر المدير الفني في خط الوسط مكان أحمد نبيل كوكا الذي شارك في مباراة اتحاد جدة ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قضى على أكرم توفيق في مباراة فلومينينسي البرازيلي ".

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