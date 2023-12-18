سوء توفيق.. أول تعليق من إمام عاشور بعد هزيمة الأهلي أمام فلومينيسي

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات إمام عاشور على هزيمة الأهلي أمام فلومينيسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" إمام عاشور :كنا نتمنى التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي ولكن لم نكن موفقين.. الآن سنركز بقوة على المباراة المقبلة لكي ننجح في الفوز بالميدالية البرونزية.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.