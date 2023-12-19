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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي صحيحة

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن قرار البولندي مارتشينياك الذي أدار لقاء الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية باحتساب ركلة جزاء لصالح مارسيلو، كان سليمًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ركبة بيرسي تاو اصطدمت بقدم مارسيلو، وقرار الحكم صحيح باحتساب ركلة جزاء، والمراجعة صحيحة من الفار".

وأضاف: "لعبة كهربا في الدقيقة 8 لا يوجد فيها ركلة جزاء للأهلي وكان احتكاك طبيعي، واللعبة الثانية بعد الدفع من جانب مدافع فلومينينسي لا ترقى لاحتسابها أيضا جزائية لصالح الأهلي، واستمرار اللعب قرار سليم من الحكم".

وواصل: "ألوم على البولندي مارتشينياك عدم اشهار بطاقة صفراء لـ كينو، وأيضا كان مروان عطية يستحق بطاقة صفراء، لكن لم يكن هناك قرار تحكيمي مؤثر من جانب الحكم على نتيجة المباراة، والبعض يتحدث بعاطفة عن القرارات التحكيمية في ظل الحزن من خسارة الأهلي".

وتابع جريشة: "لعبة مارسيلو بعد دهس قدم محمد هاني كانت تستحق بطاقة صفراء على أقل تقدير، لكن خطأ غير مؤثر على نتيجة المباراة، والقرارات التحكيمية وجهات نظر كل شخص حر في رأيه في النهاية".

وزاد: "بطولات الاتحاد الدولي لها معايير خاصة ويقوموا بتحليل جميع الاخطاء ويتم نشرها عبر أحد المواقع، كما أن الجميع يستفاد من تحليل خبراء التحكيم، لكن التحكيم يسير بصورة ديدة خلال بطولة كاس العالم للأندية ".

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