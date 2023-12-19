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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم دولي سابق: كهربا كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام فلومينينسي

صدى البلد

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم البولندي شيمون مارتشينياك هو الفتي المدلل لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى أن محمود كهربا كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، بعدما تعرض للدفع بقوة من جانب مدافع فلومينينسي البرازيلي.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ركلة جزاء التي احتسبت لصالح مارسيلو، بسبب اهمال واضح من بيرسي تاو، وقرار الحكم كان صحيح، لكنه تجاهل احتساب لعبة كهربا والتي أثرت على سير المباراة".

 

وأضاف: "هناك علامات استفهام من جانب الحكم البولندي، ولم يكن يتعامل بشكل جيد مع لاعبي الاهلي، ولم يكن في افضل حالاته، وتجاهل طرد أحد لاعبي فلومينينسي".

 

وأكمل: "ركلة جزاء اتحاد جدة ضد الاهلي لم تكن صحيحة ضد محمد عبدالمنعم، وبشكل عام أرى أن التحكيم ليس في أفضل حالاته خلال البطولة".

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