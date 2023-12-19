عادل طعيمة: الحكم البولندي جامل فلومينينسي وظلم الأهلي

أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم شوطًا رائعًا أمام فلومينينسي، وأهدر بيرسي تاو فرصة مؤكدة خلال الشوط الثاني، مشيرا إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يقدموا الأداء الجماعي مع زملائهم في المستطيل الأخضر، مؤكدا أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ظلم الأهلي بشكل واضح.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الحكم أفسد اللقاء ولم يحتسب ركلة جزاء واضحة، واحتسب ضد الأهلي ركلة لصالح مارسيليو من وحي خياله، وشاهدنا أكثر من لعبة خطيرة في المباراة لم يقم بإشهار البطاقات للاعبي فلومينينسي".

وأضاف: "دائما الحكام الاوروبيين ينظرون إلى الأندية العربية على أنهم أقل منهم، والحكم البولندي جامل فريق فلومينينسي البرازيلي، وكل المحلليين وخبراء التحكيم أكدوا ما ذكرته، وظلم الأهلي بشكل واضح".

وأكد طعيمة: "الاهلي أضاع اهداف سهلة من كهربا وتاو والشحات، لم يكن هناك توفيق للاعبين في المباراة، بالإضافة إلى أن حالة الاجهاد ظهرت على بعض اللاعبين بسبب خوض لقاء اتحاد جدة قبل 48 ساعة".

وواصل: "الحكم البولندي ظلم الأهلي كثيرا في المباراة وهناك العاب كانت تستحق بطاقات ملونة، وفريق فلومينينسي كان يتعمد إضاعة الوقت، بالإضافة لقيامه بإجراء تغييرات، والوقت الضائع كان 12 دقيقة، لابد ان نعترف بوجود مجاملات، وهناك عقوبات كثيرة تصدر ضد الحكام الاوروبيين وكذلك الكاف، هناك حكام تخطئ كثيرا، وظهرت المجاملات واضحة لصالح فلومينينسي".

وتابع: "جمال الشريف الحكم السابق أكد أن ركلة الجزاء من وحي خيال الحكم، والجميع يؤكد عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح فلومينينسي البرازيلي، وكيف يتم تجاهل لعبة مارسيلو بعدما تعمد ايذاء محمد هاني، ولا أعرف لماذا يتم تجاهل تلك اللعبة، والكرة تستحق بطاقة حمراء، وبعدها أيضا هناك لعبة ضد أكرم توفيق".

وأكد: "كهربا كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بنسبة مليون%، ولا اعرف كيف يتم تجاهل تلك اللعبة، بالإضافة لعدم طرد مارسيلو، وارياس لاعبي فلومينينسي، بالإضافة لقيام الحكم بالحديث بشكل عنيف وبعصبية شديدة مع لاعبي الأهلي عكس تعامله مع لاعبي المنافس".

وأتم: "الحكم البولندي دائما يتم ارساله لبعض المباريات ويجامل بعض الفرق، وهو بالفعل من الواضح أنه (مدلل) من جانب لجنة الحكام بالفيفا".