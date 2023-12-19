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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيد عوض: الأهلي ضيع أسهل فرصة للتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي أهدر الفوز على فلومينينسي البرازيلي خصوصا في الشوط الأول، بعدما أضاع اللاعبون عدة فرص محققة من أجل التسجيل، مشيرًا إلى أن الفريق البرازيلي كان يتحرك ببطء شديد، والأهلي أضاع أسهل تأهل إلى النهائي على مدار مشاركاته في البطولة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي سنحت له العديد من الفرص في الشوط الأول، وكانت هناك هجمات مرتدة تم التعامل معها بنوع من الفردية منها كرة حسين الشحات التي رفض تمريرها لمعلول، ولكن لاعبي الأهلي لم يتعاملوا جيدا مع مجريات اللقاء، في البداية كانت المباراة سهلة، وتسلل هذا الشعور للاعبين، ثم حدث العكس تماما في الشوط الثاني".

وأضاف: "ظهرت حالة عدم تركيز من جانب اللاعبين في التعامل مع الفرص الكثيرة، بالإضافة لعدم وجود مهاجم مؤثر، كهربا أضاع مجهوده في التحرك على الأطراف، والفرصة التي سنحت له في الشوط الثاني لم يسددها قوية لأن الإجهاد كان واضحًا عليه، وحسين الشحات سدد الكرة على حارس فلومينينسي بشكل ضعيف، لذلك أرى ان الأهلي أضاع الفوز، وكان من الممكن أن يصعد بسهولة للنهائي، وكل الأمور كانت في صالح الأهلي خلال الشوط الاول".

وواصل: "لاعبو الأهلي شعروا بإمكانية تسجيل هدف في أي وقت، والنقطة الفاصلة كانت ركلة الجزاء المحتسبة لصالح المنافس، التغييرات لم تكن مؤثرة لأنهم شاركوا والفريق خاسر، عكس لو شاركوا والأهلي متقدم، كانوا سيظهرون بشكل جيد، مجموعة التغييرات ليسوا حلول هجومية جيدة للفريق في المباراة".

وتابع: "بعض اللاعبين لم يتعاملوا بهدوء مع الهجمات المرتدة، وظهروا بعيدين عن التركيز، حالة التسرع تسببت في إهدار الفرص السهلة، وحسين الشحات على سبيل المثال كان يصل كثيرا ولكن يتصرف في الكرة بشكل خاطئ".

وأكمل: "يجب على إدارة الأهلي البحث عن مهاجم جديد بمنتهى السرعة، ما يحدث مجرد مسكنات فقط، مثل الفوز على اتحاد جدة السعودي مؤخرا، لكن بشكل عام الفريق في حاجة لوجود رأس حربة جيد".

وأشار إلى أن الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث أمر جيد للغاية، ويجب أن يتم التعامل مع المباراة القادمة بشكل إيجابي.

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