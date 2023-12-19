صدمة داخل بعثة الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي وشعور بالظلم من التحكيم.. تفاصيل

أكد محمود شوقي الناقد الرياضي، أن هناك حالة من الحزن الشديد لدى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى حد الصدمة، عقب الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتابع شوقي خلال مداخلة عبر زوم من السعودية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجميع شعر بحالة ظلم شديدة من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمود كهربا، وكان هناك حالة من الاندهاش بسبب موقف حكام الفيديو".

وأضاف محمود شوقي: "مارسيلو أثناء احتفال فريقه بالهدف الأول، كان لديه حديث مطول داخل الملعب مع بيرسي تاو مهاجم الأهلي، وشرح له أسباب احتساب الكرة عليه".

واستطرد: "كوكا كان ضمن التشكيل الأساسي والتشكيل كان مثل مباراة اتحاد جدة تمامًا، ولكن اللاعب شعر بوعكة صحية مفاجئة اليوم، وتم استبداله ودخول أكرم توفيق بدلًا منه، وقد يكون كولر ليس له قناعة بوجود أليو ديانج لاعب وسط الفريق، في مثل هذه المباريات".

وقال الناقد الرياضي: "الأهلي عانى من الجهد البدني خاصةً بعد خوض مباراة قوية أمام اتحاد جدة وسط راحة من فلومينينسي البرازيلي، وشعرنا أن اللاعبين لم تنزل الشوط الثاني".

واختتم محمود شوقي: "جميع اللاعبين أكدوا أنهم لديهم تحدي جديد في تحقيق الميدالية البرونزية ومصالحة الجماهير بعد الفشل في التأهل إلى المباراة النهائية، والصعود إلى منصة التتويج سيكون الهدف المقبل، في ظل أنها آخر نسخة من كأس العالم للأندية بنسختها المصغرة".