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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عبد الجليل: الأهلي أضاع الفوز أمام فلومينينسي بإهداره للفرص المحققة

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قدم أداءًا جيدًا أمام فلومينينسي خلال الشوط الأول، والفريق الأحمر أضاع الفوز، مشيرًا إلى أن خبرات لاعبي الفريق البرازيلي كانت واضحة، وأظهروا احتراما شديدا للفريق، واستحوذوا على الكرة، بينما لم يستغل الأهلي الهجمات المرتدة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "حسين الشحات تعامل بشكل خاطئ في المرتدات، هناك كرة كان بالامكان تمريرها لـ معلول، واستغلالها بشكل أفضل، وظهرت حالة من الاستعجال الشديدة، وعامل السن كان واضحًا على فلومينينسي البرازيلي، ورغم ذلك قدموا مستوى جيدا، والظهير الأيمن كان يضغط بقوة على معلول في الشوط الأول".

وأضاف: "الأهلي احترم اتحاد جدة كثيرًا، لكنه لم يُظهر نفس الاحترام لفريق فلومينينسي، كانت هناك حالة تركيز شديدة في المباراة الاولى أمام الفريق السعودي، وغياب أحمد كوكا أثر على أداء وسط الملعب، وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور لم يقوموا بالضغط الجماعي، كل لاعب منهم كان يضغط بشكل فردي، وهو ما جعل فلومينينسي يستحوذ كثيرا على الكرة".

وأكد عبدالجليل أن لاعبي الأهلي تسابقوا في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مبديا استيائه من التعامل الغير جيد مع كل الكرات السهلة من جانب اللاعبين. مشيرا إلى أن مارسيل كولر قدم تكتيك جيد أمام اتحاد جدة وسيطر على المباراة، لكن فلومينينسي سيطر على اللقاء ونجح في جر الأهلي للخسارة في نهاية المباراة.

وتابع: "المباراة كانت (رايحة جاية) وكولر شعر بإمكانية التسجيل في أي وقت وكذلك اللاعبين، ولكن بمجرد استقبال هدف من ركلة جزاء تغير الوضع كثيرًا واصبح هناك حالة احباط واضحة، والبدلاء لم يصنعوا الفارق، وظهر كولر في الدقائق الأخيرة عاجزًا عن اصلاح الأخطاء التي ظهرت على الأداء في ظل الاجهاد الذي سيطر على الفريق بالكامل".

وزاد: "منذ البطولة السابقة ونحن نطالب بالتعاقد مع مهاجم قوي، وحاليا الفرق يعاني من نفس الأزمة، النادي أنفق اموالا كثيرة لشراء مهاجمين، كان من الأفضل شراء مهاجم سوبر بدلا من انفاق كل هذه الفلوس على لاعبين لم تفيد الفريق بشئ".

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