رضا عبدالعال: أطالب إدارة الأهلي بالبحث عن مدير فني بدلًا من كولر

طالب رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" إدارة النادي الأهلي بضرورة البحث عن بديل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في الفترة المقبلة لأنه سبب عدم وصول الفريق الأحمر إلى نهائي كأس العالم للأندية.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أطالب إدارة النادي الأهلي بالبحث عن مدير فني من الآن للتعاقد معه في الفترة المقبلة بدلًا من كولر ".



وأضاف:" من وجهة نظري أن كولر المسؤول الأول عن خسارة فريق الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي وعدم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية ".