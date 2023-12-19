اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ 15 مليون جنيه.. والدفع في يناير 2024

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل مخاطبة إلى نادي الزمالك؛ لمطالبته بتسديد 15 مليون جنيه من مديونيته لدى الاتحاد.

وأضاف أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سيكون مطالبا بتسديد هذا المبلغ خلال شهر يناير 2024، والجبلاية أرسلت خطابها؛ لتذكرة النادي بتلك المطالبة".

وكان مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قد طالبوا نادي الزمالك، العام الماضي، بدفع نصف المديونية المتأخرة على النادى لصالح الجبلاية؛ من أجل السماح له بقيد صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو نفس ما تم مع باقي الأندية المدينة لاتحاد الكرة.