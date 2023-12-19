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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة سلامة الغذاء والعاملون يتقدمون بالتهنئة للسيسي على فوزه في الانتخابات

السيسي
السيسي

تقدم الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجميع العاملين بالهيئة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

ولتجديد ثقة الشعب المصري العظيم في فخامته لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي حرص فخامته على تأسيسها منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وأكد الهوبي أن حرص الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنما عكس وعي المصريين لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها الدولة لبناء وطن قوي ومستقبل واعد للأجيال القادمة، وإيمانًا بما تحقق على أرض الواقع  فى كافة مسارات التنمية الشاملة .

واختتم الهوبي "الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنني وبالأصالة عن جميع العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء نجدد عهدنا لفخامتكم ولشعب مصر العظيم لبذل أقصى الجهود لدعم مسيرة التنمية والعطاء، وفقكم الله وسدد خطاكم وكلل إنجازاتكم القومية المخلصة بالنجاح لتظل مصرنا الحبيبة في ازدهار وأمن وأمان "

الانتخابات الرئاسية السيسي الانتخابات الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملين بالهيئة

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