عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-12-2023

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-12-2023

وذكرت الهيئة- في بيان- أنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 22 13
وادى النطرون 22 14
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 21 14
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 22 14 
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 13
السويس 22 14
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 14
نخل 22 10
كاترين 20 06
الطور 25 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 20 12
السلوم 18 11
سيوة 20 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 28 21
حلايب 26 21
أبو رماد 26 20 
رأس حدربة 27 21
الفيوم 22 13
بني سويف 23 13
المنيا 23 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 12
قنا 25 13 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادى الجديد 25 13
أبوسمبل 26 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 32 21
المدينة المنورة 27 13 
الرياض 24 10
المنامة 25 19
أبوظبى 27 18
الدوحة 26 19
الكويت 23 12
دمشق 14 03
بيروت 19 14
عمان 16 06
القدس 17 08
غزة 21 13
بغداد 19 05
مسقط 26 22
صنعاء 23 05
الخرطوم 34 20
طرابلس 20 11
تونس 17 11
الجزائر 14 09
الرباط 19 04
نواكشوط 26 11

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 09 02-
إسطنبول 13 04
إسلام آباد 20 05
نيودلهى 22 08 
جاكرتا 35 25
بكين 04- 12-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 08 03 
أثينا 18 07
روما 15 03
باريس 09 05
مدريد 13 01
برلين 09 06
لندن 13 08
مونتريال 08 01-
موسكو 03 02
نيويورك 15 02
واشنطن 13 01
أديس أبابا 25 09

الأرصاد طقس شبورة امطار حالة الطقس اليوم الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

ترشيحاتنا

شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-12-2023

اخبار مصر|السيسي يفوز بولاية ثالثة.. تعثر إثيوبيا اقتصاديا يهدد توربينات سد النهضة

ميدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي

عمرو الدرديري: الأهلي يخسر بالتخصص أمام الفرق البرازيلية

من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح

أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

أمين الرافعي .. أسس جريدة الأخبار .. وحضر جنازته جموع الشعب ما قصته؟

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ