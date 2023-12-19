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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض تصاحب احتباس البول عند الرجال.. تعرف عليها

احتباس البول عند
احتباس البول عند الرجال

 

الأعراض المباشرة المرتبطة بصعوبة التبول واحتباس البول، قد تصاحب احتباس البول عند الرجال بعض الأعراض الأخرى. ومن هذه الأعراض وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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أعراض تصاحب احتباس البول عند الرجال

1. تكرر العدوى البولية: قد يكون احتباس البول عاملاً مساهماً في تكرر العدوى البولية، حيث يمكن للبول المتبقي في المثانة أن يسهم في نمو البكتيريا وتطور العدوى.

2. التهاب المثانة: قد يحدث التهاب المثانة نتيجة لاحتباس البول المزمن، ويترافق مع أعراض مثل آلام في البطن السفلي، وحرقة أثناء التبول، وزيادة التردد البولي.

3. قد يؤثر احتباس البول على وظائف الكلى: في حالات متقدمة من احتباس البول، قد يتأثر تدفق البول المعترض والضغط العالي في المثانة بوظائف الكلى، مما يمكن أن يؤثر على صحة الكلى.

4. التوسع المثاني: قد يحدث توسع في جدران المثانة نتيجة لاحتباس البول المزمن، ويؤدي ذلك إلى فقدان قدرة المثانة على التقلص بشكل كامل وإفراغ نفسها بشكل صحيح.

5. آلام الحوض: يمكن أن يشعر الرجال المصابون بألم في منطقة الحوض نتيجة لاحتباس البول، وقد تكون هذه الآلام مستمرة أو تزداد خلال محاولة التبول.

إذا كانت لديك أعراض مرافقة أخرى أو تشكك في وجود احتباس للبول، من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص السبب المحتمل وتوجيهك نحو العلاج المناسب.

احتباس البول التهاب المثانة حرقة أثناء التبول وظائف الكلى ​​​​​​​health

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