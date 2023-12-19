هل الوسواس المرضي يقصر العمر؟ إليك الإجابة

لا يوجد دليل مباشر على أن الوسواس المرضي يقصر العمر. الوسواس المرضي، المعروف أيضًا باسم اضطراب القلق الوسواسي القهري (OCD)، هو اضطراب نفسي يتميز بأفكار مستمرة ومتكررة تسمى الوسواس، وأفعال متكررة تسمى القيود.

هل الوسواس المرضي يقصّر العمر؟

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، يمكن أن يكون للوسواس المرضي تأثير كبير على الحياة اليومية والرفاه النفسي للأفراد المصابين به.

على الرغم من أن الوسواس المرضي يمكن أن يكون مرهقًا عاطفيًا ويؤثر على جودة الحياة، إلا أنه ليس هناك دليل قاطع يشير إلى أنه يؤدي إلى انخفاض في العمر المتوقع.

من المهم ملاحظة أن الوسواس المرضي يمكن أن يتم إدارته وعلاجه بواسطة العلاج النفسي والدوائي المناسب.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن الوسواس المرضي أو أي حالة صحية أخرى، يُوصى بالتحدث إلى الطبيب المختص الذي يمكنه تقديم النصيحة والعلاج المناسب لحالتك الفردية.