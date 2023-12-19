عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الوسواس المرضي يقصر العمر؟ إليك الإجابة

الوسواس
الوسواس

لا يوجد دليل مباشر على أن الوسواس المرضي يقصر العمر. الوسواس المرضي، المعروف أيضًا باسم اضطراب القلق الوسواسي القهري (OCD)، هو اضطراب نفسي يتميز بأفكار مستمرة ومتكررة تسمى الوسواس، وأفعال متكررة تسمى القيود.

النشرة الدينية.. حكم طلاق مريض الوسواس القهري وأسباب تنجي العبد من النار يوم القيامة

الخشوع في الصلاة .. 5 نصائح لمواجهة الوسواس أثناء العبادة

هل الوسواس المرضي يقصّر العمر؟

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، يمكن أن يكون للوسواس المرضي تأثير كبير على الحياة اليومية والرفاه النفسي للأفراد المصابين به.

على الرغم من أن الوسواس المرضي يمكن أن يكون مرهقًا عاطفيًا ويؤثر على جودة الحياة، إلا أنه ليس هناك دليل قاطع يشير إلى أنه يؤدي إلى انخفاض في العمر المتوقع.

 

من المهم ملاحظة أن الوسواس المرضي يمكن أن يتم إدارته وعلاجه بواسطة العلاج النفسي والدوائي المناسب.

 

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن الوسواس المرضي أو أي حالة صحية أخرى، يُوصى بالتحدث إلى الطبيب المختص الذي يمكنه تقديم النصيحة والعلاج المناسب لحالتك الفردية.

الوسواس المرضي اضطراب القلق الوسواسي القهري اضطراب نفسي الوسواس العلاج النفسي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

مجدي عبد الغني يقسو على لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلومينينسي

بعد طلاقهما.. إنجي علاء تكشف مصير مسلسلها مع يوسف الشريف

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

حملة فريد زهران: نشكر المواطنين في كل المحافظات.. وسنقدم برنامجنا للرئيس السيسي

البرلمان العربي: الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت نزاهة وحيادية وإقبالا كبيرا من الناخبين

الولايات المتحدة تحذر من تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

محمد الشناوي: طوينا صفحة مباراة فلومينينسي.. وهدفنا تتويج الأهلي ببرونزية المونديال

أضعنا أسهل تأهل.. حسن مصطفى: الأهلي هزم نفسه أمام فلومينينسي.. وأنانية اللاعبين غلبت

حكم القنوت في الوتر وصلاة الصبح.. آراء المذاهب الفقهية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ