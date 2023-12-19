سيد معوض: الأهلي بحاجة لمهاجم أجنبي قوي.. ويجب التركيز على حسم البرونزية

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الاهلي في حاجة لضم مهاجم أجنبي قوي يفيد الفريق وبسعر غالٍ لكن الأهم هو تحقيق الافادة للفريق مستقبلا، مشيرا إلى أن العناصر المتاحة محليا غير مضمون نجاحهم مع الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي يريد ضم مهاجم قوي، لأن الموجودين في مصر حاليا قد لا يحققوا الاضافة المطلوبة، وحاليا لا يوجد لاعب دولي في مصر من الممكن أن يصنع الفارق، لذلك لابد البحث عن مهاجم اجنبي دولي يقود الفريق لمدة 4 سنوات قادمة".

وأضاف: "لابد حاليا من التركيز في المباراة القادمة لحسم المركز الثالث، وبعد البطولة لابد من تحليل ايجابيات وسلبيات البطولة من جانب إدارة النادي، والأهلي رفع سقف الطموحات واحلام الجماهير بعد الفوز على اتحاد جدة الذي يضم لاعبين كبار ومميزين، وفاز الفريق بثلاثية وأداء عظيم، فهو ما جعل هناك طموح كبير للوصول للنهائي".

وأكمل: "الأهلي في بداية الموسم خسر بطولتين لهم ظروف خاصة، ولذلك حاليا يجب التفكير في البرونزية والسوبر المصري، وفي توقف يناير يتم تقييم الأمور وضم صفقات قوية، كما يجب التخطيط لمونديال 2025 بمجموعة لاعبين أقوياء قادرين على المنافسة بقوة".

وتابع معوض: "فكرة العروض السعودية لـ محمد الشناوي ليست مطروحة حاليا، النادي الأهلي دائما معتاد على عدم الحديث عن هذه الامور خلال المشاركة في البطولات".

وأكد أن بطولة كأس العالم للأندية بالنسبة لفريق مانشستر سيتي سهلة للغاية، ومواجهة أوروا الياباني في المتناول، وقادر على الفوز بها وحصد اللقب على حساب فلومينيسي البرازيلي. مشيرا إلى أن حالة لاعبي الأهلي يوم مباراة تحديد المركز الثالث هي من سوف تحسم الأمور، ويجب اغلاق صفحة لقاء أمس والتركيز في المواجهة المقبلة واستعادة اللياقة البدنية قدر الامكان.