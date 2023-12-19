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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبدالجليل: من الصعب الاعتماد على موديست.. وعبدالقادر ومحسن سيرحلان عن الأهلي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك لاعبين كثيرين لم يفيدوا الأهلي في مركز رأس الحربة ومنهم صلاح محسن، مشيرا إلى أنه يتألق خارج الفريق الأحمر، والأهلي أصبح يدور في دائرة المعارين ولم يتم ضم مهاجم قوي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أنتوني موديست من الصعب أن يكمل مع الأهلي، وفكرة الاعتماد عليه في مباريات كأس السوبر القادمة صعب للغاية، كهربا تألق في مركز رأس الحربة والأمور سارت جيدا، وازمة الفريق مستمرة منذ الموسم الماضي، يجب ان يتم شراء مهاجم قوي سوبر، بعيدا عن التجارب الفاشلة".

وأضاف: "البحث عن مهاجم تحت السن أيضا قد لا يفيد الفريق لأنهم لا يحصلون على فرصة المشاركة، وهناك مثلا كريستو ولا يتم الاعتماد عليه في المباريات، وهناك رأفت خليل في نادي زد يقدم مستوى جيدا، كان يجب الاعتماد عليه وتوفير الدولارات التي تم دفعها من اجل كريستو".

وأكمل: "يجب ان يتم عبور المرحلة الحالية، الأهلي فريق كبير أصبح يشارك في بطولات كبيرة، كان من المفترض أن نصل للنهائي، لكن في ظل عدم وجود مهاجم قوي لم نحقق النتيجة المطلوبة".

وشدد عبدالجليل، على ضرورة تمسك الأهلي بوجود عمرو السولية لأنه من أصحاب الخبرات وقادر على اللعب لمدة موسمين قادمين، اسوة بما حدث في وقت سابق مع وليد سليمان لاعب الفريق السابق، مؤكدا بأن الأقرب للرحيل موديست بجانب إعارة لاعبين مثل أحمد عبدالقادر وصلاح محسن.

وتابع: "الأهلي يحتاج للاعب دولي قوي في خط الهجوم وكذلك البحث عن لاعبين مميزين في الناشئين، الفريق اصبح يعتمد على عناصر محددة ولا يوجد لهم بدائل على نفس المستوى، يجب ان يكون هناك 25 لاعبا من اصحاب المستويات المميزة، الفريق يحتاج لضم كواليتي مختلف".

وأكد: "من الصعب مناقشة اعارة محمد الشناوي لأي نادٍ سعودي حاليا، وهو 50% من قوة الأهلي حاليا، وسيتم تأجيل مناقشة أي ملفات خاصة باللاعبين لنهاية الموسم".

وتابع: "من الممكن تجديد عقد علي معلول لموسم إضافي، وتكريمه بالعمل مستقبلا في النادي ليست شرطا للتجديد مطلقا".

وأشار إلى أن حال مواجهة الأهلي واوروا الياباني ستكون صعبة خصوصا أنه من الفرق المميزة بالسرعات الشديدة.

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