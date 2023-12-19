الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة فتوح.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يكثف مفاوضاته مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":

النادي الأهلي تواصل مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك بشكل مكثف خلال الفترة الماضية من أجل إقناعه بارتداء الفانلة الحمراء في الموسم المقبل عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء".



وتابع:"أحمد فتوح يعد هدفا أساسيا للنادي الأهلي في الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى خاصةً أن عقد علي معلول الظهير الأيسر للفريق على وشك الانتهاء ".