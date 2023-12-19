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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا: حل الدولتين أصبح أكثر إمكانية الآن لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين

صدى البلد

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها تعتقد أن حل الدولتين للصراع بين فلسطين وإسرائيل أصبح الآن أكثر إمكانية مما كان عليه قبل بدء الحرب على غزة قبل أكثر من شهرين.

وردًا على سؤال خلال مقابلة عبر شبكة "سي تي في" الكندية، عما إذا كانت تعتقد أن جدوى حل الدولتين قد تضاءلت منذ السابع من أكتوبر، قالت جولي إنها تعتقد “العكس”.

وأضافت: "أعتقد أن هذا الصراع صعب للغاية بالنسبة لإسرائيل، وصعب للغاية بالنسبة للفلسطينيين، وصعب للغاية بالنسبة للعالم، لأننا شهدنا زيادة في التوتر".

 وتابعت: "لذا، فإن حالة المنطقة أصبحت محل اهتمام العديد من البلدان أكثر من أي وقت مضى".

وأردفت جولي قائلة إنها كانت تعتقد أن هذا "لم يكن صحيحا إلى حد كبير" قبل هجمات السابع من أكتوبر، والتي جددت التركيز العالمي على الشرق الأوسط، مما دفعها إلى إجراء "الكثير من المحادثات" حول هذا الموضوع مع نظرائها في المنطقة، لأن "ذلك ومن مصلحة العالم أيضًا أن نرى حل الدولتين يحدث".

ودعت الحكومة الكندية إلى حل الدولتين، وجددت هذا التوجه في بيان مشترك صدر مؤخراً مع أستراليا ونيوزيلندا، والذي يدعو أيضاً إلى "بذل الجهود من أجل وقف مستدام لإطلاق النار".

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