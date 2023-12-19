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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوضية الانتخابات العراقية: ملتزمون بإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات خلال 24 ساعة

العراق
العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، التزامها بإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات خلال 24 ساعة.

وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجحت بأداء المهمة الوطنية بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية".

وأضافت أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 في المائة"، مؤكدة التزامها بـ"إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع تطبيقا للقانون الانتخابي".

وبدأ صباح اليوم في بغداد والمحافظات الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات بعد توقفها لنحو عشر سنوات.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي استمرار الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، مشيراً الى البدء بنقل صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن بعض صناديق الاقتراع سوف تنقل برا وأخرى جوا". 

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