سفير السعودية يهنئ السيسي بالولاية الجديدة: نتمنى له السداد لمواصلة مسيرة التنمية

هنأ السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال السفير السعودي -في تغريده اليوم على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "أسمى آيات التهاني والتبريكات أرفعها لفخامة الرئيس ‎عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، سائلاً المولى عز وجل لفخامته العون والسداد في مواصلة مسيرة التنمية والازدهار للشقيقة ‎مصر في ظل أمنها واستقرارها".

ونوَّه السفير السعودي بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.