سفير السعودية يهنئ السيسي بالولاية الجديدة: نتمنى له السداد لمواصلة مسيرة التنمية

هنأ السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وقال السفير السعودي -في تغريده اليوم على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "أسمى آيات التهاني والتبريكات أرفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، سائلاً المولى عز وجل لفخامته العون والسداد في مواصلة مسيرة التنمية والازدهار للشقيقة مصر في ظل أمنها واستقرارها".
ونوَّه السفير السعودي بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.