حملة فريد زهران: نشكر المواطنين في كل المحافظات.. وسنقدم برنامجنا للرئيس السيسي

تقدمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالتحية والشكر والتقدير إلى المواطنات والمواطنين المصريين في كافة المحافظات الذين منحوه ثقتهم بالتصويت لصالح مرشح الحملة.

كما تقدمت الحملة بخالص الشكر للشركاء المحترمين وللقوى الديمقراطية الوطنية والسياسيين والحقوقيين الذين أعلنوا تأييدهم ودعمهم، مما كان له أكبر الأثر في حشد التأييد لمرشح الحملة.

وقالت: "كان أحد مخرجات هذه الحملة هو برنامج رئاسي متكامل يسعى لتحويل الواقع إلى مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة سنضعه بين يدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنين له التوفيق والسداد على أمل أن تستفيد منه الإدارة الجديدة".