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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البرلمان العربي: الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت نزاهة وحيادية وإقبالا كبيرا من الناخبين

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشعب المصري بنجاح الانتخابات الرئاسية 2024، والرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية جديدة.

وقال العسومي، خلال اتصال هاتفي مع قناة " سى بى سى " الفضائية لبرنامج " في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، إن الانتخابات الرئاسية شهدت نزاهة وحيادية وإقبالاً كبيراً من الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، والتي تأتي والعالم العربي يشهد فيه أوقات حرجة.

وأشار إلى أن البرلمان العربي يرى هذا "العُرس الديمقراطي"، هو استمرار للنهج الديمقراطي في مصر، خاصة أنها اتبعت معايير الدولية في إجراءات الانتخابات، ما يؤكد ريادة مصر في هذا الجانب.

واعتبر رئيس البرلمان العربى أن وجود هذا الكم الكبير من الناخبين المصريين هو نجاح منقطع النظير، ويعد أكبر حضور للناخبين، ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم هكذا انتخابات.

وأضاف أن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الانتخابات وفوزه بولاية رئاسية جديدة، يؤكد الثقة الكبيرة لدي الشعب المصري الذى يري أن الرئيس السيسي له دور كبير في النهضة المصرية وتجاوز الكثير من التحديات التي مرت في المنطقة والعالم.
 

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