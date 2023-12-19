الولايات المتحدة تحذر من تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

جددت الولايات المتحدة تحذيرها من التهديدات التي تشكلها أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية للأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة على مواصلة اتخاذها تدابير صارمة لمواجهة هذه التهديدات والعمل مع حلفائها وشركائها للحد من انتشار تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في إيران.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية ، مساء الإثنين، عن مستشار الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلي، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي، قوله إن :"تطوير إيران للطائرات المسيرة يشكل تهديدا دوليا كبيرا و متزايدا"، مضيفا أن استحواذ روسيا على مئات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن واستخدامها ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية لقتل المدنيين الأوكرانيين، يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الامن 2231.

و حذر كيلي في معرض مداخلته من مساعي إيران للحصول على معدات عسكرية من روسيا بمليارات الدولارات بهدف تعزيز قدراتها العسكرية، مشيرا أن هذا الأمر غير مقبول ويجب أن أن يكون مجلس الأمن واضحا وموحدا في إدانة هذا النشاط وأن تتم مساءلة إيران بشأن انتهاكاتها العلنية والمستمرة لقرارات مجلس الأمن.