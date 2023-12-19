عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كيف تقرأ النص المسرحي.. أمسية صالون أوبرا الإسكندرية

مسرح سيد درويش بالإسكندرية
مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الاسكندرية الثقافي، تحت عنوان "كيف تقرأ النص المسرحي"، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تناولت الأمسية أنواع النص المسرحي وطريقة الكتابة وعناصر النص المسرحى التى تتضافر معا بحيث يساهم كل منها بقدر معين فى تشكيل النص المسرحى.

كما تناولت الأمسية الفرق بين التقنيات المسرحية والسينمائية ، وألقت الضوء علي بعض الأعمال المسرحية الشهيرة.

استضافت الأمسية المخرج دكتور سامح الحضرى ، الشاعر والكاتب ميسرة صلاح الدين ، الكاتبة المسرحية يمنى مطر ، وأدارتها الكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم.

تجدر الاشارة إلى أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التى تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا و التى تهدف إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى ربوع مصر، واستضافة العديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات خلال لقاءاته الدورية . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

مجدي عبد الغني يقسو على لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلومينينسي

بعد طلاقهما.. إنجي علاء تكشف مصير مسلسلها مع يوسف الشريف

ترشيحاتنا

حملة فريد زهران: نشكر المواطنين في كل المحافظات.. وسنقدم برنامجنا للرئيس السيسي

البرلمان العربي: الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت نزاهة وحيادية وإقبالا كبيرا من الناخبين

الولايات المتحدة تحذر من تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

محمد الشناوي: طوينا صفحة مباراة فلومينينسي.. وهدفنا تتويج الأهلي ببرونزية المونديال

أضعنا أسهل تأهل.. حسن مصطفى: الأهلي هزم نفسه أمام فلومينينسي.. وأنانية اللاعبين غلبت

حكم القنوت في الوتر وصلاة الصبح.. آراء المذاهب الفقهية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ