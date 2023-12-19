كيف تقرأ النص المسرحي.. أمسية صالون أوبرا الإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الاسكندرية الثقافي، تحت عنوان "كيف تقرأ النص المسرحي"، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تناولت الأمسية أنواع النص المسرحي وطريقة الكتابة وعناصر النص المسرحى التى تتضافر معا بحيث يساهم كل منها بقدر معين فى تشكيل النص المسرحى.

كما تناولت الأمسية الفرق بين التقنيات المسرحية والسينمائية ، وألقت الضوء علي بعض الأعمال المسرحية الشهيرة.

استضافت الأمسية المخرج دكتور سامح الحضرى ، الشاعر والكاتب ميسرة صلاح الدين ، الكاتبة المسرحية يمنى مطر ، وأدارتها الكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم.

تجدر الاشارة إلى أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التى تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا و التى تهدف إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى ربوع مصر، واستضافة العديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات خلال لقاءاته الدورية .