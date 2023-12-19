البيت الأبيض: الإدارة الامريكية تقيم الحرب في غزة بنفس المعايير بأوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا تقيم الوضع في غزة والعمليات الإسرائيلية ضد القطاع بالطريقة نفسها التي تتعامل فيها مع الصراع في أوكرانيا، وفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية.



وقال كيربي، إن الولايات المتحدة تساوي بين الضحايا المدنيين جراء الضربات الإسرائيلية على غزة والضحايا خلال الصراع الأوكراني، مضيفا أنه "لم نر أي دليل على أن إسرائيل تقتل عمدا الأبرياء، الناس يموتون ويصابون، ونحن نعترف بذلك".



وفي الوقت نفسه، يزعم كيربي أن روسيا تحدد مثل هذه الأهداف و"في هذا يمكننا مقارنتها بتكتيكات حماس".

وأضاف للصحفيين: "إسرائيل، في رأيي، لا تضع على عاتقها مهمة تعذيب وقتل المدنيين".



وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة معه في برنامج "اللعبة الكبيرة" على قناة "روسيا-1"، واشنطن باستخدام معايير مزدوجة، إذ تدعو أمريكا إسرائيل إلى استخدام الأسلحة الأمريكية بدقة ووفقا للأعراف القانونية، في حين يُسمح لأوكرانيا بتحديد أهدافها بنفسها.

