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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيضانات عارمة تقطع الطرق وتعزل المناطق في أستراليا| شاهد

صدى البلد

أغلق مطار كيرنز بسبب الفيضانات وشعرت السلطات بالقلق من أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة ستفقد مياه الشرب.

وبينما تراجعت الأمطار في كيرنز، تم إصدار تحذيرات من الطقس القاسي في بورت دوغلاس ودينتري وكوكتاون ووجال وجال وهوب فالي القريبة، مع توقع هطول المزيد من الأمطار.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وقال مسئولون إنه لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة، وسيتم إجلاء جميع السكان البالغ عددهم 300 شخص بطائرة هليكوبتر من مجتمع السكان الأصليين في وجال وجال، حيث قضى تسعة بالغين وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ساعات طوال الليل على سطح المستشفى.

ولكن في حين أن الرياح القوية لم تلحق أضراراً تذكر بالمجتمع، إلا أن الأمطار الغزيرة استمرت في ضرب المنطقة.

وتم قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية، وعزل المجتمعات، وانقطعت الكهرباء عن 14 ألف منزل وشركة.
 

فيضانات كيرنز الطقس الأمطار الغزيرة توك شو صدى البلد

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