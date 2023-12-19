مستقبل وطن بالغربية ينظم مسيرة حاشدة بمناسبة فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية؛ برئاسة النائب محمد عريبي أمين المحافظة وعضو مجلس الشيوخ؛ مسيرة حاشدة جابت شوارع وميادين مدينة طنطا وسط تجمع حاشد من المواطنين بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد عريبي أن المسيرة تضمنت 1500 سيارة حاملة أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وحزب مستقبل وطن للتعبير عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

اختيار الوطن

وأشار إلى أن الشعب المصرى وخاصة المواطنين بمحافظة الغربية اختار الوطن في الوقت الذي نمر به يتحديات كبيرة؛ فالشعب المصري هو الوطن والحارس على مقدرات وطنه وأرسل رسالة هامة ليس فى الداخل فقط بل للخارج أيضا فى ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية العالمية خرج بأكبر نسبة فى تاريخ المشاركات فى الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح أن الرئيس السيسي يحظى بشعبية كاسحة بين أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية.