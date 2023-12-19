الأهلي يستحق ركلة جزاء والحكم لديه أخطاء بالجملة.. خبير يفجر مفاجآت

علق توفيق السيد، الخبيير التحكيمي، على الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل المدافع ضده، واندهشت من موقف حكام الفيديو”.

وأضاف: "ركلة جزاء مارسيلو صحيحة ولا شك فيها، وهو نجح في توريط بيرسي تاو بذكاء في الكرة وسقوطه، ولكن الكرة ليست أصعب من لعبة كهربا لاحتسابها لصالح المارد الأحمر”.

وتابع: "الحكم البولندي لديه أخطاء بالجملة في المباراة، ولا أرى أنه أفضل حكم بالعالم ولكنه هو ابن الفيفا المدلل”.

وخسر الأهلي من فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وأدار مباراة الليلة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك.

بهذه النتيجة ينتظر الأهلي الخاسر من مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني للعب معه الجمعة المقبل لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.