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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط طائرة عسكرية في العراق وبيان لوزارة الدفاع

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت  وزارة الدفاع العراقية إن ضابطا بالجيش العراقي قتل وأصيب آخر في حادث سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.
 
 
ووفق وسائل إعلام عراقية؛ فقد ابانت  الوزارة أن عطلا فنيا أدى إلى سقوط الطائرة أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات.

وقالت الوزارة في بيانها : أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني)، حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة، وتسبب الحادث باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة أعلاه، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان، تم نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح إلى مستشفى طوز خورماتو.
 

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