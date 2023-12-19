إينو: الأهلي أهدر أهدافا سهلة أمام فلومينينسي

علق معتز إينو، نجم الأهلي السابق، على هزيمة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الأهلي أضاع أهدافا سهلة من كهربا وتاو والشحات، لم يكن هناك توفيق للاعبين في المباراة".

وأضاف: "حالة الإجهاد ظهرت على بعض اللاعبين بسبب خوض لقاء اتحاد جدة قبل 48 ساعة”.

وخسر الأهلي أمام الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليفشل الأهلي في بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية.