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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إينو: الأهلي أهدر أهدافا سهلة أمام فلومينينسي

معتز اينو
معتز اينو

علق معتز إينو، نجم الأهلي السابق، على هزيمة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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رضا عبدالعال: كولر سبب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الأهلي أضاع أهدافا سهلة من كهربا وتاو والشحات، لم يكن هناك توفيق للاعبين في المباراة".

وأضاف: "حالة الإجهاد ظهرت على بعض اللاعبين بسبب خوض لقاء اتحاد جدة قبل 48 ساعة”.

 

وخسر الأهلي أمام الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليفشل الأهلي في بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية.

معتز إينو الأهلى

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