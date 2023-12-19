عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شلل في مطارات الاحتلال يجبر إسرائيل على تخفيض العمالة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطة المطارات الإسرائيلية منحت 600 موظف إجازات من دون رواتب بجانب إبلاغ 1000 بتخفيض عملهم إلى 75%.


وعلي صعيد العمليات في غزة؛ فقد دعت عشر منظمات دولية، إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في غزة، بسبب “الكارثة الإنسانية غير المسبوقة” في القطاع الذي يشهد حربا تشنّها إسرائيل.

وتمثلت المنظمات في: “أوكسفام”، و”أطباء بلا حدود”، و”أطباء العالم”، و”المنظمة الدولية للمعوقين”، و”العمل ضد الجوع”، و”الطوارئ الدولية”، و”منظمة الإغاثة الإسلامية” في فرنسا، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و”اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية”.

وقالت كذاك في بيان لها “دعوتنا جماعية وعالمية لوقف إطلاق النار الآن”.

وأضافت: نشهد حربا شاملة في غزة حيث أصبح حجم الكارثة الإنسانية غير مسبوق.

ومن جانبه؛ ذكر المدير العام لمنظمة أطباء العالم، جويل فايلر، إن الوضع الحالي “أسوأ” مما كان عليه في جميع النزاعات الأخيرة بما في ذلك في سورية أو اليمن.

وقال : جميع فرقنا تعاني من الصدمة ولا تعرف أين تأكل أو تنام” مثل سائر سكان غزة.

من جهتها، وصفت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود، إيزابيل دوفورني، الوضع بأنه “ميؤوس منه” في المستشفيات “المكتظة”. 

وذكرت أن ربع المرضى الذين تعالجهم منظمة أطباء بلا حدود هم من الأطفال دون الثانية عشرة، ونصفهم أقل من 18 عاما، وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

ترشيحاتنا

إياك امتلاك أكثر من مصحف في البيت.. مجدي عاشور يحذر لهذا السبب

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

بأفضل سعر .. شيري تيجو 3 "كسر زيرو" موديل 2023

الجمهورية: اختيار الرئيس السيسي اختيار للمستقبل والأمن والأمان والتقدم والازدهار

لاعبو الأهلي أضاعوا الفوز السهل.. ناقد رياضي يوضح

مجلس نقابة المحامين يبحث الترتيبات الأخيرة لعقد الجمعية العمومية في موعدها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ