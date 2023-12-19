شلل في مطارات الاحتلال يجبر إسرائيل على تخفيض العمالة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطة المطارات الإسرائيلية منحت 600 موظف إجازات من دون رواتب بجانب إبلاغ 1000 بتخفيض عملهم إلى 75%.



وعلي صعيد العمليات في غزة؛ فقد دعت عشر منظمات دولية، إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في غزة، بسبب “الكارثة الإنسانية غير المسبوقة” في القطاع الذي يشهد حربا تشنّها إسرائيل.

وتمثلت المنظمات في: “أوكسفام”، و”أطباء بلا حدود”، و”أطباء العالم”، و”المنظمة الدولية للمعوقين”، و”العمل ضد الجوع”، و”الطوارئ الدولية”، و”منظمة الإغاثة الإسلامية” في فرنسا، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و”اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية”.

وقالت كذاك في بيان لها “دعوتنا جماعية وعالمية لوقف إطلاق النار الآن”.

وأضافت: نشهد حربا شاملة في غزة حيث أصبح حجم الكارثة الإنسانية غير مسبوق.

ومن جانبه؛ ذكر المدير العام لمنظمة أطباء العالم، جويل فايلر، إن الوضع الحالي “أسوأ” مما كان عليه في جميع النزاعات الأخيرة بما في ذلك في سورية أو اليمن.

وقال : جميع فرقنا تعاني من الصدمة ولا تعرف أين تأكل أو تنام” مثل سائر سكان غزة.

من جهتها، وصفت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود، إيزابيل دوفورني، الوضع بأنه “ميؤوس منه” في المستشفيات “المكتظة”.

وذكرت أن ربع المرضى الذين تعالجهم منظمة أطباء بلا حدود هم من الأطفال دون الثانية عشرة، ونصفهم أقل من 18 عاما، وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال.