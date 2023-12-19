الأرصاد السعودية تعلن استقرار حالة الطقس في هذه المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس ، اليوم الثلاثاء، بأن الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، وجازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأضاف التقرير أن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.