2.5 مليون دولار تنعش خزينة النادي الأهلي.. تفاصيل

علق الناقد الرياضي حمدي الحسيني، على خسارة الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد .

وأكد الناقد الرياضي حمدي الحسيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي سيحصل على مبلغ مالي كبير بعد الوصول للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن خزينة الفريق ستنتعش بـ2.5 مليون دولار، بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي.

وأضاف حمدي الحسيني أن الأهلي يحتاج إلى دعم جماهيري كبير خلال مباراة تحديد الفائز بمركزي الثالث والرابع يوم الجمعة المقبل، متمنيا أن يلتقي الأهلي أمام فريق مانشيستر سيتي لتكون مباراة للتاريخ، برغم صعوبة الفوز على الفريق الإنجليزي.

وبشأن الحالات التحكيمية، أضاف الناقد الرياضي حمدي الحسيني، أن ركلة الجزاء التي احتسبت على الأهلي كان فيها بعض الشك، مشددا على أن باقي المباراة لا توجد فيها أي حالات تستدعي التأثير على سير مجريات اللقاء.

وأشار الحسيني إلى أن حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي كان واثقا من نفسه في المباراة وذو شخصية كبيرة، معلقا: كان بيشرح للاعبين طريقة الخطأ ودي ثقة زائدة في النفس.

وقال إن مباراة يوم الجمعة ستكون في متناول الأهلي بنسبة كبيرة، مستشهدا بتواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي مع الفريق لتحفيزهم أكثر على الفوز.

من ناحيته علق أحمد موسى على لقاء الأهلي المقبل قائلا: «نفسي أقابل مانشيستر سيتي عشان نستمتع بلعبهم وطريقة جوارديولا الممتعة».