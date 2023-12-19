تسليم كولر للسوشيال ميديا.. ناقد رياضي يكشف سبب خسارة الأهلي من فلومنينسي

كشف الناقد الرياضي حمدي الحسيني، أسباب خسارة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وقال الحسيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن السبب الرئيسي لهزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي هي رعونة لاعبي المارد الأحمر وإهدار الفرص الكثيرة، بالإضافة إلى تسرع اللاعبين ورغبتهم في التسجيل.

وأضاف، أن نتيجة المباراة لا يسأل عنها المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، الذي قدم مباراة جيدة للغاية على المستوى الفني والتكتيكي، لذا يجب عدم تسليم كولر للسوشيال ميديا.

وتابع: من أسباب هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي شعور لاعبي القلعة الحمراء في قدرتهم على المكسب وتسجيل الأهداف في أي وقت، وعقب تسجيل الفريق الهدف الأول شعر لاعبو الأهلي بالتوتر.

وأوضح الحسيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك تذبذبا في مستوى لاعبي النادي الأهلي، ولكن يظل الشناوي النجم الأول الذي يقدم مستوى ثابتا ومميزا في كل المباريات.

ولفت، إلى أن من ضمن أسباب هزيمة النادي الأهلي هي سرعة التغيرات الفنية التي أجراها مارسل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، كما أن كهربا لاعب جناح وليس مهاجم صريح، تنتظر منه تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

ونوه الحسيني إلى أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي، لذا يجب على الأهلي على التعاقد مع مهاجم قوي، لديه القدرة على استغلال أنصاف الفرص وقيادة النادي الأهلي في كافة المباريات القوية والهامة في كل البطولات.

واختتم الحسيني قائلًا: «إمام عاشور أمامه الكثير ليقدمه مع النادي الأهلي في كل البطولات، وعكس محمد هاني يقدم مع الأهلي مستوى فني كبير في المباريات الكبيرة خاصة التي يلعبها في كأس العالم للأندية».