عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسليم كولر للسوشيال ميديا.. ناقد رياضي يكشف سبب خسارة الأهلي من فلومنينسي

كولر
كولر

كشف الناقد الرياضي حمدي الحسيني، أسباب خسارة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وقال الحسيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن السبب الرئيسي لهزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي هي رعونة لاعبي المارد الأحمر وإهدار الفرص الكثيرة، بالإضافة إلى تسرع اللاعبين ورغبتهم في التسجيل.

وأضاف، أن نتيجة المباراة لا يسأل عنها المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، الذي قدم مباراة جيدة للغاية على المستوى الفني والتكتيكي، لذا يجب عدم تسليم كولر للسوشيال ميديا.

 

وتابع: من أسباب هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي شعور لاعبي القلعة الحمراء في قدرتهم على المكسب وتسجيل الأهداف في أي وقت، وعقب تسجيل الفريق الهدف الأول شعر لاعبو الأهلي بالتوتر.

وأوضح الحسيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك تذبذبا في مستوى لاعبي النادي الأهلي، ولكن يظل الشناوي النجم الأول الذي يقدم مستوى ثابتا ومميزا في كل المباريات.

ولفت، إلى أن من ضمن أسباب هزيمة النادي الأهلي هي سرعة التغيرات الفنية التي أجراها مارسل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، كما أن كهربا لاعب جناح وليس مهاجم صريح، تنتظر منه تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

ونوه الحسيني إلى أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي، لذا يجب على الأهلي على التعاقد مع مهاجم قوي، لديه القدرة على استغلال أنصاف الفرص وقيادة النادي الأهلي في كافة المباريات القوية والهامة في كل البطولات.

واختتم الحسيني قائلًا: «إمام عاشور أمامه الكثير ليقدمه مع النادي الأهلي في كل البطولات، وعكس محمد هاني يقدم مع الأهلي مستوى فني كبير في المباريات الكبيرة خاصة التي يلعبها في كأس العالم للأندية».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

ترشيحاتنا

تسليم كولر للسوشيال ميديا.. ناقد رياضي يكشف سبب خسارة الأهلي من فلومنينسي

استشاري مناعة: فيروس كورونا لم ولن ينتهي.. ومتحوراته أصبحت أكثر إنتشاراً|فيديو

هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة

بيان عاجل من حماس بشأن مصير غزة

الميدالية البرونزية| تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة امام أوراوا ريد الياباني

ثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يعبر أوراوا ريد إلى نهائي مونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

طريقة عمل حمص الشام في المنزل

كيف يقوم العقل البشري بترتيب الأحداث بشكل صحيح؟ .. دراسة تكشف السر

إطلالة غير متوقعة لـ باميلا الكيك في معرض "أنا حرة" بالسعودية |شاهد

فيديو

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ