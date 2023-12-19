البلتاجي: كهربا استحق ركلة جزاء أمام فلومينينسي| شاهد

علق رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام الأسبق باتحاد الكرة، على الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي وفلومينينسي التي جرت مساء أمس الاثنين ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأداء التحكيمي في المباراة لم يكن جيدا ومحمود كهربا استحق ركلة جزاء أمام فلومينينسي بسبب تعرضه للدفع من جانب مدافع الفريق البرازيلي.

وتابع البلتاجي أن ركلة جزاء فلومينينسي صحيحة، خاصة وأن اللعبة بها إهمال من بيرسي تاو، والحكم أخطأ في عدم طرد لاعب الفريق البرازيلي بسبب تهوره مع إمام عاشور، مضيفا إن موديست حصل على بطاقة حمراء غير مستحقة في مباراة اتحاد جدة رغم أنها أقل خطورة من نظيرتها في لقاء فلومينينسي.



