انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار| طقس اليوم الثلاثاء في مصر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض في معظم المحافظات، حيث نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية.

واسترسلت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: الكتل الهوائية منخفضة في درجة الحرارة، وبالتالي سنشعر بانخفاض درجات الحرارة تدريجيا، ليصبح الطقس معتدل نهارا.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترة الليل والساعات الأولى من الصباح، لتصبح الأجواء باردة وشديدة البرودة.

ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى وجود نشاط في الرياح، مما سيساهم في انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.