مدرب المنتخب السابق: الأهلي أهدر أسهل نصف نهائي في كأس العالم للأندية

أبدى ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، حزنا بالغا لهزيمة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بالمباراة التي جرت مساء اليوم ببطولة مونديال الأندية.





وقال ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي أهدر أسهل نصف نهائي في كأس العالم للأندية، بعدما أهدر العديد من الفرص أمام بطل البرازيل.

وتابع:" أوجه الشكر للاعبي الأهلي على جهدهم أمام فريق فلومينينسي، ويجب التعلم من هذه المباريات وضرورة وجود قائمة مكتملة قبل البطولات الكبرى".

وأضاف :" لا يصح أن يدخل فريق بحجم الأهلي، بطولة عالمية دون امتلاكه لمهاجم صريح، والاعتماد على الترقيع، ووضع لاعبين في غير مراكزهم، فالأهلي يفتقد لرأس حربة بشكل واضح".