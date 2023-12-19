السكرتير المساعد بأسوان يتفقد اصطفاف 191 معدة استعداداً للطوارئ

تفقد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان يرافقه وفد اللجنة المشتركة للتفتيش المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات بمدينة أسوان الجديدة .

ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستعداد والجاهزية للتعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

اصطفاف

وشملت الجولة تفقد اصطفاف المعدات والسيارات بمدينة أسوان الجديدة، بإجمالى 191 معدة تمثل 25% من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة، والمعدات المصطفة شملت 114 سيارة نقل ولودر وتليسكوب ومكبس تابعة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى 22 سيارة إسعاف، و48 سيارة كسح وشفط وتسليط بشركة المياه، بالإضافة إلى 7 معدة وسيارة تابعة لشركة الكهرباء.

كما تفقدت اللجنة برفقة السكرتير المساعد مركز السيطرة بالمحافظة ومتابعة إجراء بيان عملى لمجابهة الأزمات، للتأكد على مدى استعداد العاملين بالشبكة، وكيفية التعامل مع الحدث من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، فإنه يتم تنظيم مرور ميدانى متواصل للمتابعة والمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات المتاحة للتأكيد على كفاءتها الفنية وقدرتها على التعامل المطلوب.