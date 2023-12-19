جولات تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بمراكز الشباب بالقليوبية

وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديرى الإدارات الفرعية بتشكيل اللجان الأسبوعية و المكونة من رئاسة مدير الإدارة مع مسئولين التخطيط و المتابعة والأنشطة والتفتيش المالى والإدارى لفحص مركز واحد بكل إدارة من كافة النواحي الإدارية و الفنية والمالية ، ضمن حرصه على تقديم أفضل الخدمات بمراكز الشباب، وإلزام كافة العاملين بالتعليمات الجديدة.

وبدأت الجولات من إدارة شباب بنها ، حيث شكل أحمد يحيى مدير الإدارة لجنة من مسئولي الهيئات، والتخطيط والمتابعة ، والأنشطة، والتفتيش المالى والإداري لتفقد مركز شباب بطا، وتم فحص جميع السجلات المالية والإدارية و المخازن، والتعرف على معوقات العمل و كيفية التعامل معها وحلها.

وتابع أحمد محمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر الخيرية واللجنة المشكلة جميع السجلات المالية والإدارية بمركز شباب قرنفيل وايضا تفقد عملية الإنشاء لمبنى إدارى جديد لمركز، كما اهتمت دعاء نبيه مدير إدارة قليوب و مسئول التفتيش المالي والإداري ، بمراجعة كافة الإجراءات والسجلات المالية والإدارية بمركز شباب طنان.

كما تم تفقد مركز التنمية الشبابية بالأمل وتلاحظ عدم استيفاء بعض السجلات ، وتم تدوين الملاحظات بدفتر المتابعة، وفى إدارة شباب شبرا الخيمة شكل أحمد عزت مدير الإدارة لجنة من مسئولى التخطيط والمتابعة ، والأنشطة ، والتفتيش المالى والإداري ، والعضوية لفحص سجلات مركز شباب سليم والوحدة و كافة الأنشطة ، مع التأكيد على سداد اى متأخرات مالية .

أما الجولة الأخيرة كانت من إدارة شباب طوخ تضمنت 4 مراكز شباب شكل فيها علاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ لجنة برأسته ومن مسئولي التخطيط والهيئات والتفتيش المالي والاداري ، لمركز شباب العمار الكبرى ، كوم الاطرون ، كفر منصور ، ونادى شباب طوخ و التأكد من انضباط العاملين بالمركز والتنبيه بأهمية توافر عوامل الأمن والسلامة ، و أهمية التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ، وتم التنبيه بعمل اللازم لتلافي تلك الملاحظات وجاري إتخاذ اللازم ، وتم تسجيل الملاحظات في سجل المتابعة .