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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة سعودية لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أرشيفي
أرشيفي

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض شهد اليوم، الثلاثاء، إقلاع الطائرة الإغاثية السعودية الـ 33 متجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر.

وذكرت الوكالة السعودية، أن هذه المساعدات يتم تسييرها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

كما تحمل الطائرة على متنها مواد طبية تزن 18 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمرون بها.
 

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