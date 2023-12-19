عندا في أمريكا..الصين تحظر استخدام سامسونج وآيفون|اعرف القصة كاملة

في خطوة تزيد من حدة العلاقات المتوترة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة، قامت الحكومة الصينية بتوسيع حظرها على الهواتف الذكية غير الصينية، مستهدفة بشكل خاص iPhone وهواتف Samsung Galaxy.

هذا الحظر، الذي فُرض في البداية في بعض الولايات، انتشر الآن عبر ثماني مقاطعات، بما في ذلك المناطق الساحلية الرابحة، مما يثير مخاوف حول تأثيره على السوق العالمية للهواتف الذكية.

بدافع الرغبة في تقليل التبعية على التقنيات المقرّرة في الولايات المتحدة، وجهت الحكومة الصينية بشكل مباشر للشركات التابعة للدولة والمكاتب الحكومية بمنع استخدام الهواتف الذكية غير الصينية بين موظفيها.

ويشمل الحظر أجهزة شهيرة مثل iPhone وهواتف Samsung Galaxy، حيث نصح الموظفون بعدم جلب هذه الأجهزة إلى أماكن العمل.

تطوّر نطاق الحظر من عدة ولايات إلى جهد وطني على مدى العقد الماضي، مما يظهر استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التقنيات المحلية وصناعة رقائق الشرائح الإلكترونية في الصين.

وفي حين تنفي الحكومة الصينية بشكل رسمي فرض حظر مطلق على هواتف iPhone و Samsung، تشير التقارير إلى مستويات متباينة من التنفيذ عبر وكالات حكومية مختلفة، حيث تُوجه التعليمات للموظفين بتفضيل العلامات التجارية المحلية بدلاً منها.

من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على سوق الهواتف الذكية العالمية، متأثرة بشكل خاص Apple وSamsung.

بالعند في أمريكا..الصين تحظر استخدام سامسونج وآيفون|اعرف القصة كاملة

ويوجد انخفاض متوقع في مبيعات iPhones وهواتف Samsung في الصين، فأكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، قاد بالفعل إلى انخفاض في أسهم Apple.

وعلاوة على ذلك، أحدث هذا الحظر تأثيرًا تتداول أسعار أسهم موردي Apple، بما في ذلك LG Innotek وMinebea Mitsumi.

استجابة للحظر، تقوم الشركات الصغيرة للهواتف في المدن الصغيرة بشكل غير رسمي بإصدار توجيهات شفوية للموظفين بالامتناع عن استخدام الهواتف غير الصينية، ويعد الانتشار الغير رسمي للحظر بارزا للآثار الأوسع نطاقًا على الشركات الأجنبية المصنعة للهواتف الذكية العاملة في الصين.

في حين لم تقدم Apple ردًا فوريًا على الحظر، تتوقع تحليلات السوق انخفاضًا كبيرًا في مبيعات iPhone، مما يؤثر على إيرادات Apple في الأشهر والسنوات القادمة.

على النقيض من ذلك، يتوقع أن تستفيد الشركات الصينية المحلية مثل هواوي Huawei من هذا الحظر، حيث يتوقع زيادة في مبيعات الهواتف الذكية.

مع تسارع الحظر وتوسيع العديد من الوكالات الصينية والشركات المدعومة من الدولة للمنع عن موظفيها، يواجه السوق التكنولوجية العالمية تحديات مستمرة. يعكس تعزيز الصين للبرمجيات المحلية وصناعة رقائق الشرائح الإلكترونية اتجاهًا أوسع لها في تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية عبر مختلف القطاعات، مما يشير إلى تغيير في مجال صناعة التكنولوجيا العالمية.

