عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تهديد الأمن الغذائي العالمي.. 3 معلومات مهمة عن ظاهرة «النينيو»| تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

يعاني الصيادون من خطر ظاهرة “النينيو” التي تجلب كوارث مختلفة إلى أجزاء مختلفة من العالم، ومن ضمنها دولة البيرو في أمريكا الجنوبية، حيث يعيش صيادوها عامًا مليئًا بالخسائر بالنسبة لقطاع صيد الأسماك، فما هي تلك الظاهرة؟
 

txt

قناص إسرائيلي يقتل سيدة وابنتها داخل كنيسة في غزة.. والفاتيكان: أفعال إرهابية

txt

فيضانات عارمة تقطع الطرق وتعزل المناطق في أستراليا| شاهد


النينيو أو المعروفة أيضًا بـ “التذبذب الجنوبي”، هي ظاهرة مناخية طبيعية يصبح فيها سطح المياه في وسط المحيط الهادئ وشرقه دافئًا إلى ساخن؛ ولذا تحدث التغيرات في أنماط الطقس التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي، ومنها قطاع صيد الأسماك .

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “العربية”.

وتتكرر ظاهرة النينيو كل سنتين إلى 7 سنوات وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرًا، فيما حذر المركز الوطني للتقديرات والوقاية والحد من مخاطر الكوارث في البيرو  من أن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص سيتعرضون لحر شديد بداية عام 2024 نتيجة ظاهرة النينيو. 

النينيو دولة البيرو أمريكا الجنوبية قطاع صيد الأسماك الطقس العربية ظاهرة النينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

كولر: التركيز غاب عن لاعبي الأهلي بلقاء فلومينينسي.. ونعاني من إهدار الفرص

ترشيحاتنا

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

بعد قرار الرئيس.. احذر ارتكاب هذه الأفعال للتصالح في مخالفات البناء

الحوثيون: لا نهتم بتهديدات أمريكا وسنستهدف كل السفن الإسرائيلية

الأرصاد الفلسطينية تطلق تحذيراً عاجلا بشأن طقس الفترة المقبلة

مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا الزلزال المدمر

تهديد الأمن الغذائي العالمي.. 3 معلومات مهمة عن ظاهرة «النينيو»| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ