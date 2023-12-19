تهديد الأمن الغذائي العالمي.. 3 معلومات مهمة عن ظاهرة «النينيو»| تعرف عليها

يعاني الصيادون من خطر ظاهرة “النينيو” التي تجلب كوارث مختلفة إلى أجزاء مختلفة من العالم، ومن ضمنها دولة البيرو في أمريكا الجنوبية، حيث يعيش صيادوها عامًا مليئًا بالخسائر بالنسبة لقطاع صيد الأسماك، فما هي تلك الظاهرة؟





النينيو أو المعروفة أيضًا بـ “التذبذب الجنوبي”، هي ظاهرة مناخية طبيعية يصبح فيها سطح المياه في وسط المحيط الهادئ وشرقه دافئًا إلى ساخن؛ ولذا تحدث التغيرات في أنماط الطقس التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي، ومنها قطاع صيد الأسماك .

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “العربية”.

وتتكرر ظاهرة النينيو كل سنتين إلى 7 سنوات وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرًا، فيما حذر المركز الوطني للتقديرات والوقاية والحد من مخاطر الكوارث في البيرو من أن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص سيتعرضون لحر شديد بداية عام 2024 نتيجة ظاهرة النينيو.