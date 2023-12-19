بميزات ضخمة.. هواتف سامسونج تحصل على تحديث أندرويد 14

بشرى سارة لمستخدمي Galaxy M53 5G ، فقد أصدرت سامسونج التحديث الذي طال انتظاره One UI 6 المستند على Android 14، والذي يجلب معه مجموعة ضخمة من الميزات الجديدة والتحسينات للهاتف الذكي الشهير. يمكن للمستخدمين بسهولة تحديد التحديث من خلال البحث عن إصدار البرنامج الثابت M536BXXU4DWL2/M536BODM4DWL2/M536BXXU4DWK3.

هواتف سامسونج التي حصلت على تحديث أندرويد 14..بميزات ضخمة

نقطة مهمة في هذا التحديث هي تضمين تصحيح أمان Android لشهر نوفمبر 2023، مما يعزز الأمن العام للجهاز ويحميه، بالإضافة إلى ذلك، يقدم التحديث لوحة إعدادات سريعة معاد تصميمها لسهولة الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر، كما يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بشاشة رئيسية محسّنة وعناصر واجهة، وتصميم إيموجي معاصر، وتحسينات مختلفة، مما يرفع تجربة Galaxy إلى مستوى جديد.

للحصول على التحديث الأخير، توجه ببساطة إلى تطبيق الإعدادات على هاتف Galaxy M53 5G، واختر "تحديث البرنامج"، ثم اضغط على "تنزيل وتثبيت".

لعرض موجز لمواصفات Galaxy M53 5G، فقد طرحت سامسونج هذا الهاتف الذكي في أبريل من العام الماضي، حيث يعمل بنظام Android 12 One UI 4.2. يتميز الجهاز بشاشة Infinity O Super AMOLED كبيرة مقاس 6.7 بوصة بجودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مستخدم نابضة بالحياة وسلسة.

يعمل Galaxy M53 5G بمعالج Dimensity 900، مقترنًا بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين الداخلي، مما يضمن أداءً فعالًا ومساحة كبيرة لبيانات المستخدم. الإعداد الخلفي للكاميرا مثير للإعجاب، حيث يتميز بتكوين رباعي العدسات مع مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرات مقاس 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل للماكرو والعمق. وسيحب عشاق الصور الشخصية الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

تعمل بطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل كل هذه الميزات وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.