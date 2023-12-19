موعد إطلاق أسطورة هواوي Nova 12.. بمواصفات جبارة

تستعد شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة لإطلاق سلسلة nova 12 في الصين في الأسبوع المقبل.

تم تأكيد الخبر من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، ريتشارد يو، حيث من المقرر أن يبدأ الحدث في 26 ديسمبر الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت بكين.

كما حصلنا أيضًا على مجموعة أولى من الدعاية للهاتف nova 12 الذي يتميز بمظهر جريء بلون أزرق جذاب وشعار nova المحفور على الجزء الخلفي.



يظهر الهاتف في الإعلانات بثلاث كاميرات، ولكن لم نحصل حتى الآن على معلومات إضافية حول مواصفاته.

من المتوقع أن تأتي سلسلة nova 12 بثلاث إصدارات على الأقل وهي nova 12 و nova 12 Pro و nova 12 Ultra. يُشاع أن يأتي الإصدار الأساسي nova 12 بمعالج Kirin 830 من هواوي، في حين قد يتم إطلاق الإصدارين Pro و Ultra بمعالج العلامة التجارية الرائدة Kirin 9000s.

من المتوقع أن يدعم الطراز Ultra أيضًا شحنًا سريعًا بقوة 100 واط، كما تظهر ذلك في قائمة الشهادات. كما يُتوقع أن يُعيد طراز Nova 12 Ultra استخدام اتصالات الأقمار الصناعية والكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة تتراوح بين f/1.4 و f/4.0 من هاتفه السابق.