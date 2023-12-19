تفاصيل انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصري.. فيديو

قدم عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، التهنئة للرئيس السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.



وقال عمرو البسيوني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن المهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصري سينطلق بحضور ممثلي اليونسكو، متابعا: التحطيب لعبة مسجلة في اليونيسكو منذ عام 2016



وأضاف التحطيب على قائمة التراث اللامادي، والسنة الحالية تشهد النسخة الثالثة عشرة ويحمل اسم الفنان الكبير عبدالرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، بدعم ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأوضح أن المهرجان انطلق أمس، وستستمر الفعاليات 3 أيام، والفعاليات عبارة عن مرحلتين، الأولى للاعبين والثانية للفن الشعبي.



وشدد على أن التحطيب لعبة مصرية أصيلة عُرفت منذ المصريين القدماء ويرجع أصلها إلى 1700 سنة قبل الميلاد، وهي متأصلة في الصعيد وتدل على القوة والرجولة.

