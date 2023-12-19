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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مارفل تقطع علاقتها مع جوناثان ميجورز بعد إدانته بتهمة الاعتداء

صدى البلد

قررت استديوهات مارفل قطع علاقاتها مع جوناثان ميجورز، بطل سلسلة الأفينجرز الجديدة، بعد إدانته بتهم العنف المنزلي والتحرش الجنسي، حيث حكمت محكمة مانهاتن على الممثل الأمريكي في تهمتين من أصل أربع تهم، وتم الإعلان عن صدور الحكم النهائي في 6 فبراير 2024. 

وأدانت المحكمة ميجورز بعد أن عثرت الشرطة على صديقته جريس مصابة وفاقدة الوعي في شقتهما، وتعرضت لإصابات بما في ذلك تمزق خلف أذنها وكسور في جسدها بسبب خلاف شخصي.

و تم نشر مقطع فيديو يظهر المشاجرة بين ميجورز وجريس، حيث دفعها داخل سيارة دفع رباعي وهرب منها وتم القبض على ميجورز في 25 مارس 2023 في نيويورك بتهمة العنف الأسري بعد خلاف مع امرأة أخرى.

و نفى محامي الممثل تلك المزاعم وأكد أن الضحية المزعومة هي صديقة الممثل، وأنهما دخلا في جدال في سيارة أجرة قبل الحادثة.

 وكشفت المصادر أن ميجورز أصيب بالغضب بعد رؤية صديقته تتلقى رسائل من امرأة أخرى وقام بالاعتداء عليها، حيث وضع يديه حول رقبتها وحاول خنقها و تم إلقاء القبض على ميجورز في يوم الواقعة وتقدمت الصديقة ببلاغ للشرطة في اليوم التالي.

جوناثان ميجورز سلسلة الأفينجرز بطل سلسلة الأفينجرز

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